Google опроверг информацию о количестве запрашиваемых Android Auto данных

Официальное заявление Google опубликовал портал Techcrunch, передает Лента.ру.

Motor Trend упомянул об этой особенности Android Auto в связи с отказом компании Porsche от использования программы в спорткарах 911 Сarrera. По словам Google, информация ошибочна, и ПО не пересылает ей сведения о положении педали газа, температуре масла и охлаждающей жидкости. «Пользователи могут дать согласие на предоставление Android Auto информации, которая пригодится в беспилотном режиме вождения, а также для более точной работы системы навигации», — говорится в официальном заявлении.

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Компания не стала пояснять, почему Porsche предпочла продукт конкурентов — CarPlay от Apple, — хотя в других автомобилях концерна Volkswagen уже используется Android Auto.

По информации Techcrunch, когда Google впервые представляла автопроизводителям Android Auto, то хотела получать больше сведений о машинах с помощью программы. Porsche могла принять решение еще до того, как компания решила ограничить список запрашиваемых данных. Официальный анонс Android Auto состоялся в июне 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Porsche выбрала програмное обеспечение, которым снабдит спорткары 911 Сarrera и 911 Сarrera S, чтобы выводить на экран автомобиля программы со смартфона. Компания предпочла систему CarPlay от Apple. Согласно информации издания, аналогичная по функциям Android Auto была отвергнута из-за количества данных, которые Google хотела постоянно собирать с помощью программы — от скорости машины до положения педали газа и температуры масла. Предполагалось, что эти сведения будут постоянно пересылаться в Google.