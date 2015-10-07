Porsche выбрала ПО от Apple вместо разработки Google
Porsche выбрала програмное обеспечение, которым снабдит спорткары 911 Сarrera и 911 Сarrera S, чтобы выводить на экран автомобиля программы со смартфона. Компания предпочла систему CarPlay от Apple.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Motor Trend.
Согласно информации издания, аналогичная по функциям Android Auto была отвергнута из-за количества данных, которые Google хотела постоянно собирать с помощью программы — от скорости машины до положения педали газа и температуры масла. Предполагалось, что эти сведения будут постоянно пересылаться в Google. Предъявляет ли производитель Android Auto аналогичные требования ко всем желающим интегрировать это ПО в машину, пока неизвестно.
Отмечается, что CarPlay проверяет только, движется ли автомобиль.
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На нежелание Porsche соглашаться на пересылку данных в Google могло повлиять и то, что американская корпорация сейчас активно ведет разработку беспилотного автомобиля.
CarPlay — система для интеграции iPhone с бортовым компьютером автомобиля, которую Apple представила в 2014 году.
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Конкурирующее с CarPlay и Android Auto ПО – автомобильный аналог Windows – имеется и у Microsoft. Разработанная компанией система тоже работает по технологии дублирования экрана смартфона. Ее интерфейс имеет такую же «плиточную» структуру, как последние ОС Microsoft для персональных компьютеров и мобильных устройств.
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