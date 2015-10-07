Porsche выбрала ПО от Apple вместо разработки Google

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Motor Trend.

Согласно информации издания, аналогичная по функциям Android Auto была отвергнута из-за количества данных, которые Google хотела постоянно собирать с помощью программы — от скорости машины до положения педали газа и температуры масла. Предполагалось, что эти сведения будут постоянно пересылаться в Google. Предъявляет ли производитель Android Auto аналогичные требования ко всем желающим интегрировать это ПО в машину, пока неизвестно.

Отмечается, что CarPlay проверяет только, движется ли автомобиль.

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На нежелание Porsche соглашаться на пересылку данных в Google могло повлиять и то, что американская корпорация сейчас активно ведет разработку беспилотного автомобиля.

CarPlay — система для интеграции iPhone с бортовым компьютером автомобиля, которую Apple представила в 2014 году.

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Конкурирующее с CarPlay и Android Auto ПО – автомобильный аналог Windows – имеется и у Microsoft. Разработанная компанией система тоже работает по технологии дублирования экрана смартфона. Ее интерфейс имеет такую же «плиточную» структуру, как последние ОС Microsoft для персональных компьютеров и мобильных устройств.

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