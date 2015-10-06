Sharp представил смартфон в виде небольшого робота

Телефон представляет собой гуманоидного робота высотой 19,5 см и весом около 390 граммов, сообщает N+1. Конечности Robohon снабжены приводами, в голове установлены динамик, камера и проектор, а глаза используются как световая индикация. Микрофон, судя по промо-видео, установлен в ногах, двухдюймовый экран с тачскрином смонтирован на спине.

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Управляет робосмартфоном процессор Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, других подробностей о технической начинке производитель не раскрывает. Основной упор представители компании делают именно на форм-фактор гаджета. Робот может ходить, узнавать разных людей и реагировать на голосовые команды. Серийное производство Robohon запланировано на первую половину 2016 года.