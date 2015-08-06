Смартфоны обогнали по популярности ноутбуки в Великобритании
08:21, 06 августа 2015Мир
463 0
В Великобритании смартфоны впервые обогнали по популярности ноутбуки в качестве наиболее удобных устройств для работы в интернете.
REUTERS
Об этом свидетельствуют данные британского телекоммуникационного регулятора Ofcom, передает Би-би-си.
Читайте такжеВ Бельгии появились пешеходные дорожки для людей со смартфонами (фото)
В 2014 году 33% британцев выбрали смартфон в качестве своего главного устройства для выхода в сеть, в то время как 30% выбрали ноутбук.
Как отмечает Ofcom, этот показатель является важной исторической вехой.
Кроме того, по данным регулятора, в прошлом году британцы сделали 1,2 млрд селфи, что также объясняет растущую популярность мобильных устройств.
Около 31% британцев признались, что фотографировали себя в прошлом году, а каждый из 10 взрослых граждан страны сказал, что делает как минимум одно селфи в неделю.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter