Смартфоны обогнали по популярности ноутбуки в Великобритании

Об этом свидетельствуют данные британского телекоммуникационного регулятора Ofcom, передает Би-би-си.

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В 2014 году 33% британцев выбрали смартфон в качестве своего главного устройства для выхода в сеть, в то время как 30% выбрали ноутбук.

Как отмечает Ofcom, этот показатель является важной исторической вехой.

Кроме того, по данным регулятора, в прошлом году британцы сделали 1,2 млрд селфи, что также объясняет растущую популярность мобильных устройств.

Около 31% британцев признались, что фотографировали себя в прошлом году, а каждый из 10 взрослых граждан страны сказал, что делает как минимум одно селфи в неделю.