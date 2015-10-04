NASA получила снимок необычной спиральной галактики

"Перемычка" представляет собой вытянутую структуру из пыли, проходящую через центр галактики. Исследователи утверждают, что подобный поток пыли есть и в центре Млечного Пути. NGC 613 - типичная спиральная галактика, передает ZN.UA. Она находится в южном созвездии Скульптора на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли. Галактика имеет небольшое, но яркое ядро и по меньшей мере две широкие спиральные ветви.

Читайте такжеNASA показало цветные снимки Харона - крупнейшего спутника ПлутонаТем не менее, внешний вид галактики неповторим. Галактика NGC 613 была открыта в 1798 году знаменитым британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем. В телескоп она предстала в виде небольшого туманного пятнышка. В 1888 году Джон Дрейер включил объект в свой Новый общий каталог туманностей и скоплений звезд под номером 613.

Телескоп Hubble выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.