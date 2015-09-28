NASA раскрыло главную тайну Марса: на планете есть жидкая вода

Об этом агентство сообщило на специально организованной для этого пресс-конференции, передает Lenta.ru.

Главный вывод пресс-конференции - на Марсе в настоящее время существуют сезонные потоки жидкой соленой воды. Эти образования проявляют себя в теплое время года и исчезают в холодное. К своим выводам планетологи пришли, проанализировав высококачественные снимки, полученные научным инструментом High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) орбитального марсианского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Стоит отметить, что ученые представили специальный метод, который позволил провести более аккуратный спектральный анализ (от инструмента CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) станции MRO) снимков и показать наличие на снятых HiRISE марсианских склонах гидратированных солей (перхлоратов). На представленных в ходе пресс-конференции и публикации в журнале Nature Geoscience потоки соленой воды появляются и исчезают на склонах холмов.

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Общая ширина потоков, как правило, не превышает пяти метров. Как отмечают исследователи, соли они обнаружили только в районах протекания сезонных рек. На соседних участках следов таких соединений ученые не нашли. Планетологи отмечают, что наличие соленой воды важно для потенциального существования жизни на Красной планете (вода без солей быстро бы замерзала).