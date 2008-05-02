Россия подтвердила свой отказ от украинских радаров ”Днепр”

Российская система предупреждения о ракетном нападении сможет эффективно работать и не получая информацию с украинских радиолокационных станций, расположенных в Мукачево и Севастополе, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-лейтенант Александр ЛОПАТИН.

"Наши планы отказаться от использования о этих станций не изменились", - сказал генерал. По его словам, строящаяся в Армавире (Краснодарский край) радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении способна полностью прикрыть юго-западное ракетоопасное направление, на которое ориентированы бывшие советские станции в Мукачево и Севастополе.

Как напоминает Newsru, радары "Днепр" под Севастополем и Мукачево были приняты в эксплуатацию в 1979 году. При распаде СССР радары были объявлены собственностью Украины. В 1992 году Москва и Киев подписали межправительственный договор об аренде станций в течение 15 лет с платой в размере 840 тысяч долларов. В соответствии с российско-украинским соглашением, информация с этих РЛС, ведущих наблюдение за космическим пространством над Центральной и Южной Европой,а также Средиземноморьем, поступала на центральный командный пункт СПРН (Солнечногорск) Космических войск РФ.

Однако в феврале 2006 года Минобороны Украины поставило вопрос об увеличении Россией платы за содержание РЛС, тогда же РЛС были переданы в управление Национальному космическому агентству Украины (НКАУ). В 2006 году объем компенсаций РФ затрат украинской стороны был увеличен почти вдвое, и, по данным НКАУ, составил 1,5 млн долларов. Аналогичный объем компенсации выплачивался в 2007 году и был предварительно согласован на 2008 год. (УНИАН: расходы на содержание и эксплуатацию этих двух РЛС составляют 4,4 млн. дол. в год, соответственно, выплаты российской стороны в размере 840 тысяч долларов покрывали только 19% от необходимого.)

12 февраля 2008 года президент России подписал закон "О денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства".

Украинские станции, как предполагается, заменят РЛС "Волга" в Барановичах (Беларусь), а также новая РЛС типа "Воронеж-ДМ", которая строится в Армавире (РФ) с мая 2006 года. Первое пробное включение проводилось еще в декабре 2006 года. Станция должна обеспечить наблюдение в секторе от Северной Африки до Китая, включая территории располагающих ракетным оружием Ирана, Пакистана и Индии. Дальность обнаружения целей - 4,2 тысячи километра с возможностью повышения до 6 тысяч.

Министерство иностранных дел Украины считает, что денонсация Государственной Думой РФ Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства от 28 февраля 1997 года не отвечает дружеским и партнерским отношениям между нашими странами.