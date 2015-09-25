NASA опубликовало впечатляющий цветной снимок Плутона в высоком разрешении

Данный снимок был сделан еще 14 июля с помощью камеры Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC), сообщается на сайте NASA. Снимок сочетает в себе синие, красные и инфракрасные изображения.

Многие формы рельефа на фотографии имеют свои собственные разные цвета, рассказывая сложную геологическую и климатологическую историю Плутона.

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Ранее УНИАН сообщал, что зонд New Horizons передал на Землю новые высококачественные фотографии поверхности Плутона. Фотографии сделаны спустя 15 минут после того, как зонд прошел самую близкую точку с небесным телом, после чего обернулся и сфотографировал Плутон на закате.