Ученые анонсировали мощный взрыв во Вселенной после слияния двух черных дыр в созвездии Девы

К такому выводу пришли американские астрономы, авторы статьи в журнале Nature, пишет Лента.ру.

Столкновения черных дыр следует ожидать меньше, чем через миллион лет, и выделившейся в результате него энергии будет в сто миллионов раз больше, чем при взрыве сверхновой.

Читайте такжеИз черной дыры можно выбраться - ученый

Данную пару (PG 1302-102) астрономы обнаружили в январе 2015 года, обратив внимание на необычно яркое пятно ультрафиолетового излучения в центре галактики. Одна из черных дыр облетает вторую по орбите примерно раз в пять лет. Со временем они будут все ближе друг к другу, генерируя волны в пространстве-времени.

Более яркая из черных дыр вращается со скоростью, достигающей семь процентов от скорости света. Астрономы выяснили, какой эффект такие скорости дают в ультрафиолетовом излучении (в два с половиной раза ярче, чем в видимом свете). Один из авторов статьи сравнивает этот эффект с лампочкой, которая светит то на 100 ватт, то на 60, то на 20.

Многие черные дыры, в том числе и сверхмассивные в активных центрах галактик, в ходе своей эволюции могут слиться друг с другом. Например, гравитационные объекты в центрах Млечного Пути и Туманности Андромеды после поглощения последней первой через примерно пять миллиардов лет объединятся в одну.