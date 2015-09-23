Аудитория Instagram превысила 400 миллионов пользователей

Об этом сообщается в блоге фотосервиса, передает Лента.ру.

По данным Instagram, более 75 процентов пользователей сервиса проживают за пределами США. Более половины прироста аудитории обеспечили пользователи из Европы и Азии, при этом наибольшую активность проявили жители Бразилии, Японии и Индонезии.

О достижении отметки в 200 миллионов активных пользователей Instagram сообщал в декабре 2014 года. Девятью месяцами ранее численность аудитории перевалила за отметку 100 миллионов.

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В сообщении фотосервиса отмечается, что по численности аудитории Instagram продолжает опережать сервис микроблогов Twitter, у которого насчитывается 316 миллионов пользователей.

За четыре года существования Instagram общее количество фотографий, размещенных на сервисе, превысило 30 миллиардов. Ежедневно пользователи Instagram обмениваются более чем 70 миллионами фотографий и видеороликов, которые привлекают по 2.5 миллиарда лайков в день.

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Ранее УНИАН сообщал, что фотосервис Instagram повысил разрешение снимков с 640х640 до 1080х1080 точек.