"Твиттер" разрешил пользователям закреплять лучшие сообщения

Функция доступна всем пользователям мобильной версии сервиса на iOS и Android, передает Lenta.ru. Сообщение сопровождает 15-секундное видео, демонстрирующее процесс активации новой функции. В настройках каждого твита появилась опция «Прикрепить твит к профилю» (Pin to your account). После этого выбранное сообщение будет отображаться под личной информацией владельца аккаунта.

Предшествующий формат работы сервиса предполагал, что твиты расположены в профиле пользователя в хронологическом порядке. Новая функция позволит его нарушить. Как отмечают журналисты издания The Next Web, теперь у пользователей появилась возможность оставлять старые твиты, которые им особенно полюбились своим остроумием или глубиной мысли.

В середине августа "Твиттер" снял ограничение в 140 знаков в личных сообщениях. При этом стандартные публичные твиты по-прежнему не должны быть длиннее 140 знаков. 19 июня в По последним данным, число активных пользователей сервиса составляет 302 млн человек. В общей сложности в "Tвиттере" зарегистрированы более 500 млн аккаунтов.