Instagram повысил разрешение публикуемых фотографий - СМИ

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Verge.

Официального объявления о нововведении компания пока не представляла. Убедиться в увеличении разрешения фотографий можно, если просмотреть исходный код веб-версии сервиса.

Читайте такжеInstagram ужесточил правила публикации фотографий

Новые снимки, опубликованные на сайте, имеют разрешение 1080х1080 точек.

Ранее Instagram неоднократно критиковали за низкое разрешение фотографий. Фотографии шириной в 640 точек уже были ощутимо малы для новых iPhone 6 с дисплеями разрешением 1334х750 и 1920х1080 пикселей.

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Смартфоны на Android начали массово получать экраны с высоким разрешением в 2013 году, когда разрешение фотографий в Instagram составляло и вовсе 612х612 точек. В результате приложение «растягивало» фотографии под ширину экрана, что портило качество снимков.

Ранее УНИАН сообщал, что в Instagram добавилась новые функции - поиск по геотегам и обновляемые в режиме реального времени актуальные новостные тренды.