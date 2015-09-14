Марсоход Curiosity сделал панораму дюн Марса

Панораму окаменевших песчаных дюн Марса, созданную с помощью камеры марсохода Curiosity, опубликовало NASA, передают РИА Новости.

С помощью одной из своих систем визуализации — mastcam, марсоход 27 августа снял окрестности в районе горы Шарп. Панорама получилась из нескольких десятков отдельных изображений.

Шарп — одна из гор Марса, находится в кратере Гейл. Высота горы составляет около 5 километров. Предположительно, гора образовалась из озера, высыхавшего и вновь наполнявшегося водой в течение миллионов лет.

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Как сообщал УНИАН, марсоход Curiosity обнаружил на Марсе аналог первичной земной коры, что говорит о том, что Красная планета и Земля были очень похожими, включая океаны и большое количество жидкой и замороженной воды, в далеком прошлом.