Ученые: Curiosity нашел следы гранита на Марсе, планета была похожа на Землю в прошлом

Лазерная "пушка" марсохода Curiosity обнаружила в одном из булыжников на Марсе следы гранита и других пород, составляющих основу континентальной коры на нашей планете, что в очередной раз говорит о том, что Красная планета была похожа на Землю в прошлом, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, передает РИА Новости.

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"На пути ровера (к горе Шарп) мы заметили несколько красивых булыжников с очень крупными и яркими на вид кристаллами, чего мы не ожидали увидеть на Марсе. Традиционно светлые кристаллы обладают относительно низкой плотностью, и встречаются в большом количестве в магматических породах, слагающих континенты Земли", — заявил Роджер Уинс (Roger Wiens) из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США).

Уинс и его коллеги из научной команды Curiosity, отвечающей за работу лазерной "пушки" и химического "щупа" марсохода ChemCam, заинтересовались этими кристаллами и проанализировали их состав во время остановок ровера на пути к его главной цели – горе Шарп в центре кратера Гейл.

В общей сложности геологи проанализировали состав 22 камней и содержащихся в них кристаллов. Как оказалось, все они содержат в себе большое количество достаточно неожиданных минералов – полевого шпата, кварца, гранита и других соединений, составляющих основу пород континентальной коры на Земле.

В целом, данные образцы похожи на то, как выглядит древнейшая земная кора, образцы которой были относительно недавно найдены в Гренландии.

В пользу этого сходства говорят и две других вещи – большое количество кремния и щелочных металлов в этих кристаллах, а также относительно низкая плотность пород в этих камнях. Океаническая кора, образующаяся на дне морей и океанов, состоит из других минералов – базальта и его "родичей" – и обладает гораздо более высокой плотностью.

Как считают Уинс и его коллеги, им удалось найти образцы древнейшей континентальной коры Марса, которые на практике показывают то, что история эволюции красной планеты в самые первые эпохи ее жизни почти не отличалась от того, как развивалась и выглядела Земля в древности.