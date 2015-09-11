Google запустил конкурента Apple на рынке платежных систем

Об этом сообщаетcя в официальном блоге разработчиков приложения, передает Lenta.ru. Android Pay заработает на всех устройствах, где активирована функция NFC (near field communication, "ближняя бесконтактная коммуникация").

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Сделать покупку с помощью сервиса можно через любой платежный терминал, на котором установлено соответствующее программное обеспечение. Компания открыла доступ к интерфейсу для разработчиков, чтобы увеличить число платежных терминалов и даже торговых автоматов, где можно будет расплатиться, используя Android Pay. В случае утраты телефона пользователь заблокирует устройство или удалит всю хранящуюся на нем личную информацию дистанционно.

Сервис запустят в США, где подтверждено сотрудничество с крупнейшими национальными банками. Android Pay заменит электронный кошелек Google Wallet, а карты постоянного покупателя и скидки, хранившиеся в приложении, автоматически перейдут в новый продукт. В феврале Google приобрел занимающийся мобильными платежами стартап Softcard, компетенции разработчиков которого должны были помочь поисковику улучшить Wallet.

Свой платежный сервис есть у Samsung, но пока расплачиваться за покупки с его помощью можно лишь с последних моделей смартфонов и только в Южной Корее. В 2014 году собственный сервис для оплаты с помощью смартфона запустила Apple, однако на сегодняшний день сервис Apple Pay доступен только жителям США и Великобритании. Он поддерживает оплату с iPhone 6 и 6 Plus без использования NFC-терминалов.