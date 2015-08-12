NASA сделало фото рассвета с борта МКС

Космонавт NASA Скотт Келли, который на данный момент находится на МКС со своей годичной миссией, сделал и опубликовал на своей странице в социальной сети фото рассвета, который он снял из окна МКС.

Фото также было опубликовано на сайте NASA.

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Международная космическая станции находится на орбите Земли на расстоянии 352 километров над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тысяч километров в час.

Из-за того, что МКС полностью совершает полет вокруг Земного шара за 92 минуты, космонавты наблюдают 16 восходов и заходов Солнца каждый день.

Ранее NASA показало снимок из космоса масштабных пожаров в Сибири.