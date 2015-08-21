Ученые подтвердили, что человек стал уникальным суперхищником

08:14, 21 августа 2015
Наука и IT
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Канадские исследователи подтвердили теорию о том, что человек является "суперхищником".

www.factroom.ru

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о методах охоты человека и их влиянии на популяцию животных, передает Би-би-си соссылкой на публикацию ученых в журнале Science.

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В исследовании говорится, что люди гораздо чаще убивают сильных взрослых особей, в то время как другие хищники охотятся на молодых животных.

Это связано с тем, что при использовании оружия, ловушек, сетей и других технологических преимуществ охота на взрослых животных не сопряжена для человека с большим риском.

Например, люди убивают в 14 раз больше взрослых рыб, чем другие морские хищники.

По мнению исследователей, такие методы охоты приводят к вымиранию животных, ведь взрослые особи необходимы для поддержания численности популяций диких животных и рыб.

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