Ученые выяснили диету, которая помогла мозгу наших предков эволюционировать

Переход на диету с большим количеством крахмала и прочих высококалорийных углеводов 3 миллиона лет назад позволил мозгу наших предков начать стремительный рост и достичь современных объемов.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Quarterly Review of Biology.

В последние годы палеонтологи находят все больше свидетельств того, что человек научился готовить пищу очень давно, уже 1,5-2 миллиона лет назад, когда наши предки еще делали первые шаги в сторону эволюции Homo sapiens.

Помимо следов древних очагов, уменьшенных размеров зубов и прочих палеонтологических свидетельств существования кулинарии, объясняет Карен Харди (Karen Hardy) из Автономного университета Барселоны (Испания), есть и исключительно биологические доводы считать, что эволюция человека во многом направлялась нашими диетическими и кулинарными пристрастиями.

Дело в том, как ученые выяснили уже несколько десятилетий назад, что аппетиты человеческого мозга несовместимы с диетой из полностью сырой пищи – даже гориллы, чей мозг в несколько раз меньше нашего, вынуждены искать и есть растительность по 9-10 часов в день.

Часть наших предков – австралопитеки, парантропы и человек умелый – укладывались в эти рамки, а более поздние представители рода Homo уже физически не могли бы поддерживать свой мозг, питаясь исключительно сырыми дарами флоры и фауны. Поэтому, как считают сегодня многие антропологи, человечество уже должно было открыть огонь и "кухню" к тому времени, и начать питаться кулинарно обработанными белками и жирами.

Как считает Харди, рацион первых предков человека, который сегодня пытаются имитировать многие люди, называя его "палеодиетой", на самом деле включал в себя не большое количество жиров и белка, а крахмала и прочих углеводов.

В пользу этого, по ее словам, говорит множество свидетельств из ископаемой и современной истории человечества. Ее главным аргументом выступает то, что наш мозг является основным потребителем глюкозы в организме, захватывая до 60% ее молекул из крови. Наше тело может синтезировать этот углевод, разлагая жиры и белки, однако гораздо проще его получать из крахмала и других растительных сахаров.

Крахмал, как отмечает палеонотолог, содержался в большом количестве в еде, окружавшей древних людей – в корневищах съедобных растений, в фруктах и орехах. Вдобавок к этому, варка крахмала и прочих растительных углеводов разбивает их молекулы на части и делает их более питательными и удобоваримыми.