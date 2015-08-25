Samsung Galaxy S6 edge+ доступен для предварительного заказа в Украине

Оформив предзаказ, каждый покупатель получит в подарок портативную аккумуляторную батарею. А всем, кто поделится новостью о своем предзаказе в Facebook, «Samsung Electronics Украина» дарит беспроводную гарнитуру Gear Circle. Осуществить предзаказ можно в фирменных магазинах Samsung и магазинах розничных сетей. Для предзаказа доступны модели в черном и золотистом цвете с объемом внутренней памяти 32 и 64 ГБ.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.s6plus.com.ua

Samsung Galaxy S6 edge+ объединил в себе элегантный дизайн, высокую производительность, мощный процессор. Оперативная память увеличена до 4 ГБ и обеспечивает высокую производительность. Благодаря изогнутому 5,7-дюймовому экрану с разрешением Quad HD и матрицей Super AMOLED смартфон обеспечивает еще более захватывающие мультимедийные возможности.

В Samsung Galaxy S6 edge+ встроена программа «Apps edge», которая позволяет получать доступ к любимым приложениям, просто проводя по краю дисплея. Связываться с контактами стало легче благодаря «People edge», ведь на грани дисплея также размещены заданные контакты с функцией отправки сообщений и звонков.

В новинке улучшены возможности съемки. Обе камеры оборудованы системой оптической стабилизации. Режим видео коллажа позволяет с легкостью записывать и редактировать короткие видео с различными рамками и эффектами. Кроме того, Samsung Galaxy S6 edge+ оснащен 4K (UHD) видео и функцией онлайн-трансляции.

Samsung Galaxy S6 edge+ поддерживает беспроводную и проводную технологию подзарядки, а безопасность данных Galaxy S6 edge+ обеспечивает платформа Samsung KNOX Active Protection (встроенная в устройство или вне комплекта) и My KNOX (программа с простой и быстрой установкой) для защиты персональных и рабочих данных пользователей.

Характеристики Samsung Galaxy S6 edge+



