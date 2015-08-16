Сегодня на Землю обрушится геомагнитная буря

Несколько дней назад на Солнце произошел так называемый корональный выброс массы, который был направлен в сторону Земли, передает ТСН со ссылкой на сообщение гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики имени академика Федорова.

В то же время, какой силы может быть магнитная буря, ученые не уточняют.

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Отмечается, что метеозависимые люди во время таких бурь могут ощущать недомогание, испытывать головную боль, головокружение и учащенное сердцебиение, а также страдать от обострения болезней и бессонницы. Кроме того, геомагнитную активность обычно плохо переносят люди с избыточной массой тела и те, кто страдает от вегетососудистой дистонии.

Сильные геомагнитные бури также могут вызывать нарушение связи и систем навигации.