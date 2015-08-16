Ученые опровергли теорию раскола Гондваны

Геологи обнаружили, что к расколу древнего континента Гондвана привел не выброс горячей магмы на поверхность Земли, а другие, более медленные процессы.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на журнал Geology.

"130 миллионов лет назад располагавшийся в южном полушарии древний суперконтинент Гондвана раскололся на несколько частей. До недавнего времени считалось, что это случилось из-за огромных масс магмы, которые стали подниматься из глубин мантии и ослабили литосферу. В дальнейшем это привело к расколу континентальной плиты и появлению сегодняшней Африки, Австралии и Южной Америки", - сообщается в статье.

Немецкие ученые исследовали тектонические разломы на территории современной Северной Намибии и пришли к неожиданному выводу: полученные ими данные свидетельствуют о том, что поднятие на поверхность горячей магмы не могло привести к разлому плиты.

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Авторы работы утверждают, что отделение континентов происходило постепенно.