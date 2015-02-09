Физики обнаружили, что ядро Земли состоит из трех отдельных слоев

Физики обнаружили, что ядро нашей планеты состоит из трех отдельных слоев, а не только жидкого внешнего и металлического внутреннего ядра, как считалось ранее, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, передает РИА Новости.

"Внутреннее ядро очень мало по своим размерам — оно меньше Луны, но при этом у него очень много интересных свойств. Оно может поведать нам, как сформировалась Земля, рассказать многое о ее ранней истории и раскрыть суть многих других геологических процессов. Его открытия нам не хватало для того, чтобы полностью понимать то, что происходит в недрах планеты", — заявил Сяодун Сун (Xiaodong Song) из университета Иллинойса в городе Урбана (США).

Сун и его коллеги нашли дополнительный слой в ядре нашей планеты, изучая его структуру при помощи сейсмических волн, которые порождаются в недрах Земли во время мощных землетрясений. Обычно в таких исследованиях геологи следят за первичной волной, возникающей во время первого толчка, однако авторы статьи пошли неортодоксальным путем и "прослушали" недра, используя афтершоки — сейсмическое "эхо" землетрясения и повторные толчки.

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По словам ученых, отступление от общепринятых норм дало неожиданные результаты — более четкий, чем обычно, сейсмический сигнал показал, что внутреннее ядро Земли не является гигантским металлическим шаром, как считалось ранее. Оно устроено гораздо сложнее и состоит из двух половин, занимающих примерно половину внутреннего ядра.

Его внешняя часть обладает теми классическими свойствами, которые приписывались всему металлическому ядру Земли — его кристаллы "повернуты" на север и юг, вдоль магнитной оси планеты, а их химический состав в целом соответствует тем данным, которые геологи получали в ходе предыдущих "прослушиваний".

Глубинные слои внутреннего ядра выглядят и устроены совершенно иначе. Его кристаллы повернуты не на север или юг, а на запад или восток, и их структура, судя по необычному характеру взаимодействия с сейсмическими волнами, заметно отличается от устройства материи "внешнего" внутреннего ядра. Как считают исследователи, это говорит о том, что внутреннее ядро планеты пережило несколько этапов внутренней геологической эволюции, детали которой они планируют прояснить в ходе последующих сейсмологических наблюдений.