NASA необходимо 490 миллионов долларов для доставки астронавтов на МКС на кораблях "Союз"

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как отмечается в письме директора NASA Чарльза Болдена, эти средства необходимы на оплату полетов шести американских астронавтов, которые отправятся на станцию до 2017 года.

Болден также отмечает, что конгресс США не уделял должного внимания развитию коммерческой программы космических запусков, поэтому руководству NASA приходится продлевать контракт с Роскосмосом.

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Ранее NASA запрашивала у властей США средства на поддержку космических проектов частных компаний Space X и Boeing.

Американские астронавты начали летать на станцию на российских кораблях в 2012 году после того, как была прекращена эксплуатация шаттлов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля космический корабль «Союз ТМА-17М» с тремя космонавтами на борту совершил успешную процедуру стыковки с Международной космической станцией, несмотря на проблемы с раскрытием одной из солнечных батарей.