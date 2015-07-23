Кораблю "Союз" с проблемами удалось пристыковаться к МКС

Аппарат, выведенный на орбиту ракетой «Союз-ФГ», приблизился к МКС по короткой шестичасовой схеме, несмотря на неполадки с батареей. По данным Роскосмоса, вторая панель полностью компенсировала потребность в энергии. Левая солнечная батарея в итоге раскрылась непосредственно перед стыковкой примерно в пяти метрах от станции. Об этом сообщает Дождь.

Сближение происходило над территориями Австралии и Новой Зеландии, а затем над Тихим океаном.

Читайте такжеSpaceX: крушение Falcon 9 могло вызвать повреждение топливного бака

На борту «Союза» находятся россиянин Олег Кононенко, японский астронавт Кимии Юи и астронавт НАСА Челл Линдгрен. Спустя некоторое время они перейдут на борт МКС, где их ждут рекордсмен по нахождению на орбите Геннадий Падалка, а также Михаил Корниенко и американский астронавт Скотт Келли.

Экипаж во главе с Кононенко должен был отправиться к станции еще 26 мая, однако тогда запуск отложили из-за апрельской аварии «Прогресса». Отказ панели солнечных батарей, аналогичный нынешнему, уже происходил во время сентябрьского запуска «Союза TMA-14M».