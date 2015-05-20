США запускают испытательный многоразовый космический корабль

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это уже четвертый полет этого аппарата, осуществляется в условиях значительной секретности. Военно-воздушные силы США, осуществляющих запуски, не сообщается, когда он должен вернуться на Землю. Предыдущий его полет продлился почти 675 дней.

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Космический корабль в известной степени напоминает предыдущие американские аппараты многоразового использования, известные как «шаттлы», но значительно меньше. Кроме военного измерения, он, как полагают, должен доказать новые способности технологий таких кораблей после того, как программа «шаттлов» была закрыта. В частности, как сообщают, запланирована его следующая версия, X-37C, должно быть больше и иметь место для шести астронавтов.