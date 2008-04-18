Заинтересуют ли российского премьера проблемы самолета Ан-70?

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ рассчитывает, что во время визита в Киев премьер-министра Российской Федерации Виктора ЗУБКОВА будут решены все проблемные вопросы по завершению проекта самолета Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве. (Ожидается, что В.ЗУБКОВ посетит Украину 25-26 апреля – УНИАН).

«Нам нужно будет договариваться с РФ, и я надеюсь, что когда будет визит премьер-министра РФ в Украину, так эта тема будет стоять», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что Украину не устраивают темпы, которыми ведутся работы по проекту, и она сделает все возможно, чтобы их ускорить.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что плановые испытания самолета должны проходить на АНТК имени Антонова, и уже начато строительство двух самолетов на заводе «Авиант».

Справка УНИАН. Создание самолета Ан-70 - совместный украинско-российский проект. Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники.

В июле в 2006 г. правительство России приняло решение начать переговоры с Украиной о прекращении совместного проекта по созданию и серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70. А 24 октября 2006 года тогдашний глава правительства РФ Михаил ФРАДКОВ заявил об окончательном выходе России из проекта Ан-70. Украина тогда же призвала Россию погасить долги по проекту Ан-70.

В августе 2007 года на авиасалоне МАКС-2007 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России и Государственный авиастроительный концерн "Авиация Украины", куда входит АНТК имени О.К.Антонова, подписали меморандум, в частности, о возобновлении серийного выпуска самолетов Ан-124 «Руслан» и кооперации по программе военно-транспортного самолета Ан-70.