NASA опубликовало фотографию МКС на фоне полной Луны
06:49, 03 августа 2015Наука и IT
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NASA опубликовало фотографию Международной космической станции, которая проходила на фоне полной Луны 2 августа 2015 года.
Силуэт МКС темного цвета виден ближе к центру снимка (кликните изображение для его увеличения) / NASA
Об этом сообщается на сайте NASA.
Международную космическую станцию, на которой сейчас работают 6 человек, можно увидеть ближе к центру снимка.
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Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 1 июля жители Земли имели возможность увидеть редкое явление: второе полнолуние за месяц. Термин "голубая Луна" астрономы используют для обозначения второго полнолуния в пределах одного месяца.
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