NASA опубликовало фотографию МКС на фоне полной Луны

Об этом сообщается на сайте NASA.

Международную космическую станцию, на которой сейчас работают 6 человек, можно увидеть ближе к центру снимка.

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Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 1 июля жители Земли имели возможность увидеть редкое явление: второе полнолуние за месяц. Термин "голубая Луна" астрономы используют для обозначения второго полнолуния в пределах одного месяца.