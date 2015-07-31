Сегодня на небе взойдет так называемая "голубая Луна"

"Голубая Луна" будет видна на небе сегодня, 31 июля, после заката. Но это не значит, что Луна окрасится в необычный для себя цвет, пишет "Моя планета". Термин "голубая Луна" астрономы используют для обозначения второго полнолуния в пределах одного месяца. Название этого редкого астрономического явления происходит от английского выражения Once in a Blue Moon, что означает "редко или никогда".

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Промежуток времени между двумя полнолуниями составляет 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за 2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, так что в году может оказаться 13 полных лун вместо обычных 12.

В прошлый раз время "голубой Луны" пришлось на август 2012 года, а следующее подобное явление будет наблюдаться в январе 2018 года.