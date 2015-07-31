Новую Windows за сутки установили на 14 миллионов устройств

Об этом написал в своем корпоративном блоге старший вице-президент компании Юсуф Мехди, передает Lenta.ru.

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В Microsoft подчеркнули, что данная цифра вполне оправдала все ожидания и сейчас приходится даже ограничивать число одновременных скачиваний, чтобы не "сломать интернет". О такой вероятности новостные издания сообщали в день запуска Windows 10. Чтобы этого не случилось, компания ставит пользователей в очередь и отдает предпочтение тем, кто зарезервировал копию операционной системы заранее.

По итогам 29 июля, когда начались скачивания Windows 10, интернет-провайдеры со всего мира рассказали о значительном повышении нагрузки на оборудование. В сравнении с нормальными показателями трафик вырос на 35%.

В Microsoft отмечают, что установка Windows 10, в которую вернулась кнопка "Пуск", бесплатна, а ее процесс наиболее удобен на устройствах с легальными копиями Windows 7 и 8.1. Однако, как выяснилось, операционная система не совсем бесплатна. Пользователи заявляют о наличии встроенных покупок. Например, чтобы отключить показы рекламы в пасьянсе Solitaire на месяц, придется заплатить $1,49. Годовое отключение рекламы стоит $9,99.