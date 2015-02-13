Ученым удалось получить высококачественные фотографии Титана

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Нам удалось заметно продвинуться вперед в деле изучения поверхности Титана благодаря нашей новой технике обработки снимков", — рассказывает автор этого алгоритма, Антуан Лука из Центра ядерной физики Франции.

Лука заинтересовался проблемой низкого качества снимков с "Кассини" несколько лет назад, когда он проходил практику в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, специалисты которого отвечают за работу радарных установок зонда. Он обратился за помощью к группе математиков из Парижа, которая работала над алгоритмами подавления шумов на фотографиях, и вместе с ними создал компьютерную программу, которая способна удалять "зерна" со снимков с "Кассини".

Читайте такжеФизики обнаружили, что ядро Земли состоит из трех отдельных слоев

По словам Луки, в результате этого фотографии зонда не только стали красивее, но и интереснее для ученых. Теперь планетологи могут использовать эти снимки для составления точных трехмерных карт Титана, и наблюдений за тем, как движутся метановые реки по его поверхности.