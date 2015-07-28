Астронавты растворили шипучую таблетку на борту МКС (видео)

Ее разместили наофициальном канале агентства в сервисе YouTube, предназначенном для видео в разрешении 4К.

Эксперимент провел астронавт Терри Виртс. Он показал, что происходит, если поместить шипучую таблетку в плавающую в условиях невесомости порцию воды, сообщает Lenta.ru.

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В НАСА отметили, что для записи использовалась камера RED Epic Dragon, доставленная на станцию в январе и позволяющая снимать видео в разрешении до 6К (6144 х 3160 пикселей).

Ранее НАСА уже публиковало подобные ролики, в которых были задокументированы как различные опыты и научные эксперименты, так и быт астронавтов на борту МКС. В июне 2015 года агентствопредставило первое видео МКС и снятой оттуда же Земли в сверхчетком разрешении (ultra HD).