App Store принес Apple рекордные $5 млрд за квартал

После оглашения результатов третьего финансового квартала глава Apple Тим Кук поделился любопытными показателями деятельности App Store для iOS и OS X. Это оказался самый успешный квартал для магазинов приложений за все время их существования, сообщает iPhones.ru.

Читайте такжеApple запретила пользователям бета-версий iOS 9 оставлять отзывы в App StoreВыручка App Store для iOS и OS X выросла на 24%, а число активных платежеспособных пользователей увеличилось на 19%. В целом, категория доходов под названием «Сервисы», объединяющая App Store, iTunes, Apple Pay и AppleCare, принесла компании из Купертино $5 млрд выручки. Это на полмиллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важным фактором роста для сервисов Apple стал Китай. Активная экспансия на местный рынок вылилась в 250 тыс. новых приложений для App Store, созданных китайскими разработчиками. Тим Кук также отметил, что видит в Китае один из самых перспективных рынков для Apple.