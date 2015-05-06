Microsoft добавила жест «средний палец» в набор смайликов для Windows 10

О пополнении коллекции смайликов значками, которыми пользователь может показать собеседнику свое настроение, стало известно после конференции Build, проведенной корпорацией в конце апреля, передает Lenta.ru со ссылкой на ресурс The Verge.

В операционных системах Google и Apple подобных эмотиконов нет.

Многие смайлики, которые были доступны ранее в Windows 8.1, как и новые, по умолчанию будут представлены в сером цвете. СМИ предполагают, что это сделано во избежание обвинений в расовой дискриминации пользователей.

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Ранее Microsoft отличалась очень осторожной политикой в отношении значков, выражающих эмоции. В частности, она отцензурировала смайлики в Skype, которые изображали людей с оголенными интимными частями тела.

Выход операционной системы Windows 10 ожидается в июне 2015 года. Впервые для Microsoft она будет единой для всех типов платформ: настольных ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов.