Ученые обнаружили на Плутоне равнину, под которой могут идти геологические процессы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

Ученые предполагают, что она образовалась не менее 100 миллионов лет назад, и что, возможно, под ней до сих пор идут геологические процессы.

Эту область ученые неформально называют равниной "Спутник", в честь первого искусственного спутника Земли. Поверхность равнины покрыта бороздами, которые разделяют ее на сегменты неправильной формы около 20 километров в ширину. Также равнина испещрена областями небольших углублений, которые могли сформироваться в результате испарения льда, покрывающего поверхность Плутона.

Читайте такжеАппарат NASA собрал все снимки Плутона в одно 16-секундное видео

У ученых есть две версии формирования сегментов неправильной формы на поверхности равнины. Они могут быть результатом растрескивания поверхности, подобно тому, как трескается засохшая грязь. Или результатом конвекции, перемешивания замороженных угарного газа, метана и азота, составляющих поверхность карликовой планеты, под действием тепла, исходящего из ее недр.

На ледяных равнинах Плутона ученые также нашли темные полосы в несколько километров длиной. Эти полосы располагаются в одном направлении и могли появиться из-за ветров, дующих над равниной.

Читайте такжеПоверхность спутника Плутона состоит из залежей водяного льда

Ранее УНИАН сообщал, что новые данные, полученные с зонда New Horizons, показывают, что солнечный ветер "сдувает" тонкую атмосферу карликовой планеты, которая формирует за Плутоном "хвост" ионизированного газа, простирающийся на тысячи километров.