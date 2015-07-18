New Horizons обнаружил за Плутоном ионизированный газовый хвост
05:00, 18 июля 2015Наука и IT
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Новые данные, полученные с зонда New Horizons, показывают, что солнечный ветер "сдувает" тонкую атмосферу карликовой планеты, которая формирует за Плутоном "хвост" ионизированного газа, простирающийся на тысячи километров.
Атмосферу легко "сдувает" солнечный ветер / NASA
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.
Данные космического аппарата New Horizons показали, что насыщенная азотом атмосфера Плутона поднимается на 1,6 тыс. километров над поверхностью. До сих пор ее наблюдали только на высотах до 270 километров.
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Гравитация на Плутоне очень слабая и поэтому атмосферу легко "сдувает" солнечный ветер (поток заряженных частиц, идущих от Солнца).
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