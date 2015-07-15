Самолет Solar Impulse 2 приостановил кругосветное путешествие

Батареи перегрелись и самолету был нанесен "непоправимый ущерб" во время его перелета из Нагои (Япония) на Гавайи, передает ZN.UA со ссылкой на The Verge.

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Самолет будет в течение нескольких месяцев проходить ремонт на Гавайях, после чего продолжит свое путешествие весной 2016 года.

Solar Impulse 2 имеет размах крыльев 72 м и весит около 2,3 т. Размеры самолета сравнимы с самым большим пассажирским перевозчиком AirbusА380. Сравнительно небольшой вес аппарата обеспечивает конструкция из углеродного волокна. Значительную часть самолета покрывают около 17 тыс. фотоэлементов, которые в связке с литий-ионными батареями обеспечивают работу двигателей аппарата. Скорость, которую может развивать самолет, равна 140 км/ч, аппарат способен достигать высоты 12 тыс. м. Свой первый полет он совершил в июне 2014 года.