Google привлечет искусственный интеллект к борьбе со спамом

Об этом сообщается в официальном блоге компании, передает Lenta.ru. Почтовый сервис Gmail теперь использует искусственные нейронные сети, элемент системы искусственного интеллекта, чтобы выявлять и блокировать письма, которые мимикрируют под сообщения от доверенных контактов пользователя. "Умные"» спам-фильтры могут распознать, действительно ли их отправил тот, чье имя указано в качестве отправителя. Google предвидит, что это будет способствовать снижению риска фишинга почтовых аккаунтов.

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Использование технологий машинного обучения означает, что Gmail сумеет распознать привычки каждого пользователя: если вы открываете и читаете ежедневные или еженедельные новостные рассылки, то почтовый сервис ни за что не отправит их в корзину. Если же вы никогда не открываете рассылки, то новые фильтры предложат вам переместить их в спам, даже если никакого потеннциальной угрозы для безопасности содержание этих писем не представляет.

Искусственный интеллект и машинное обучение применяются для выполнения таких задач как распознавание человеческой речи гаджетами, компьютерное зрение, управление автомобилями-беспилотниками. Искусственные нейронные сети требуют значительного объема вычислительных мощностей, поэтому чаще всего ограничиваются от 1 до 10 млн нейронных связей. Инженеры Google предположили, что если увеличить число связей, то можно получить более точные результаты. В результате на базе мощностей своих центров обработки данных Google увеличил число связей до 1 млрд.

Инженеры компании отмечают, что насколько бы развитыми ни были технологии машинного обучения или разработки в области искусственного интеллекта, они все равно несопоставимо уступают возможностям человеческого мозга. Последние исследования говорят о том, что мозг взрослого человека содержит около 100 трлн нейронных соединений.

Почтовый сервис Gmail насчитывает 900 млн активных пользователей по всему миру. В июне Google добавила в него опцию отмены отправки электронных писем.