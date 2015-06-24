В Gmail появилась функция отмены отправки письма

Компания Google представила функцию отмены отправки письма в почтовом сервисе Gmail.

Функция Отменить отправку в Gmail, которая находилась в разработке 6 лет, может оказаться полезной в тех случаях, когда пользователь указал ошибочного получателя, забыл добавить необходимое вложение либо просто передумал отправлять электронное письмо, передает Новое время со ссылкой на Mashable.

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Отмечается, что при активации новой функции пользователь может прервать процесс передачи электронного сообщения уже после нажатия кнопки отправить. Кроме того, в настройках можно указать промежуток времени, на протяжении которого можно воспользоваться функцией отмены отправки письма - от 5 до 30 секунд. В течение этого времени пользователь сможет внести все необходимые изменения, отменить отправку письма или удалить его.

Напомним, в мае представители Google сообщили о том, что Gmail является самым популярным почтовым сервисом в мире, который выбрали более 900 миллионов пользователей.