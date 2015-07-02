"Секунда координации" вызвала сбой в работе интернета

От координационной секунды пострадали устройства на Android, Twitter, Amazon и Instagram, а также недавно запущенная Apple радиостанция Beats 1. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Wired.

В ночь на 1 июля в Twitter сбились настройки времени публикации сообщений, и отправленные за минуту до этого сообщения отображались как вчерашние. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что устройства на Android «объявили» 1 июля за несколько часов до полуночи и начали напоминать своим владельцам о делах, запланированных на этот день. Недоступны для пользователей были Instagram и Amazon. Работа сервисов была восстановлена в течение 40 минут.

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Платформа Amazon Web Services, предоставляющая многим небольшим компаниям свои облачные сервисы, также перестала подавать признаки жизни. Сначала представители Amazon списали это на зловредное ПО, но позже признали, что ресурс испытал ряд сложностей с подключением к интернету.

Пострадала и радиостанция Beats 1, запущенная компанией Apple 30 июня вместе с обновлением своей операционной системы в iOS 8.4. Вещание интернет-радиостанции также было восстановлено через 40 минут.

В полночь 30 июня цифровые часы по всему миру показали 23 часа, 59 минут и 60 секунд, прежде чем «обнулиться» и перейти к отсчету времени нового дня. В этот момент появилась секунда координации — временная величина, которую добавляют ко всемирному времени, чтобы привести его в соответствие с солнечным временем. Последнее замедляется вместе со снижающейся на две тысячных секунды в день скоростью вращения Земли.

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Риск сбоя информационных систем заставляет ученых всерьез думать о том, чтобы в будущем не прибавлять к мировому времени координационных секунд. Окончательное решение будет принято на заседании Международного союза электросвязи в ноябре этого года.

В прошлый раз координационная секунда была добавлена к мировому времени в июне 2012 года. Тогда изменения привели к сбоям в работе интернет-сервисов Foursquare, LinkedIn, Reddit, а также в операционной системе Linux. Серьезно пострадали пассажиры австралийской авиакомпании Qantas, которой из-за сбоя часов в своих системах пришлось спустить на землю около 400 самолетов. Мировое время корректируют регулярно с 1972 года, добавляя по 1 секунде в последний день июня или декабря. За 43 года добавили 25 секунд.