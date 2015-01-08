В июне мир переживет "секунду координации", которая может вызвать сбой в работе интернета

В июне этого года мир переживет "секунду координации", чтобы компенсировать замедление вращения Земли вокруг Солнца, передает ТСН.

После 11:59:59 часов 30 июня 2015 года часы будут показывать 11:59:60, что может вызвать проблемы в Интернете.

Последний раз мир прожил "секунду координации" в 2012 году. Тогда проблемы возникли у ряда сайтов.

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Следует отметить, что большинство компьютерных систем не запрограммированы на то, чтобы иметь неожиданную дополнительную секунду. Чтобы избежать этой проблемы Google добавляет долю секунды в течение года перед "секундой координации".

Напомним, ученые Парижской обсерватории и Международной службы вращения Земли с 1972 года решили добавлять дополнительную секунду, чтобы помочь "земному времени" догнать "атомное время".