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Ученые выяснили, какие книги предпочитают дети

13:44, 16 апреля 2020
Наука и IT
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 Стоит обращать внимание на книги, в которых содержится причинно-следственная связь / ReadRate

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Ученые решили помочь им и провели исследование. Исследователи отметили, что дети отдают предпочтение произведениям, в которых содержится больше причинно-следственной информации об окружающем мире, передает medikforum.

«Мы хотели понять, как интерес к информации причинно-следственного порядка влияет на повседневную деятельность, например, в контексте совместного чтения книг». – рассказывает Маргарет Шавлик из Университета Вандербильта, США.

Шавлик с коллегами провела исследование с участием 48 детей в возрасте 3-4 лет. Две разные книги детям читал волонтер, а потом спросил, какая им понравилась больше. Первая была посвящена внешнему виду и поведению животных с объяснением, почему это так, вторая просто описывала их особенности.

Большинство детей предпочитали первую книгу. Исследователи полагают, что родителям в поиске чтива стоит обращать внимание на книги, в которых содержится причинно-следственная связь.

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