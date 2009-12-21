Янукович намекнул Бузеку, что под Новый год подобреет
Лидер ПР не будет раздражать людей?
Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что новогодние праздники будут способствовать уменьшению проявлений политического экстремизма в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.
«Сегодня можно сказать, что новогодние праздники внесут добрый оттенок в нашу избирательную кампанию. Люди на Новый год, обычно, становятся добрее, занимаются своими личными делами, семьями”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ.
Политик выразил надежду, что приближение праздников будет способствовать уменьшению проявлений политического экстремизма в Украине.
«А те, кто будет им заниматься, получат «минус». Потому что это будет раздражать людей», - уверен кандидат в президенты.