Янукович намекнул Бузеку, что под Новый год подобреет

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что новогодние праздники будут способствовать уменьшению проявлений политического экстремизма в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Сегодня можно сказать, что новогодние праздники внесут добрый оттенок в нашу избирательную кампанию. Люди на Новый год, обычно, становятся добрее, занимаются своими личными делами, семьями”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Политик выразил надежду, что приближение праздников будет способствовать уменьшению проявлений политического экстремизма в Украине.

«А те, кто будет им заниматься, получат «минус». Потому что это будет раздражать людей», - уверен кандидат в президенты.