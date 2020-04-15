Карантин не остановит пандемию: ученые дали неутешительные прогнозы развития COVID-19

Пока социальную дистанцию ученые рассматривают как выход для предотвращения распространения коронавируса из-за отсутствия лекарств.

Одноразовый карантин не остановит распространение коронавирусной инфекции в мире, а социальная дистанция будет нужна вплоть до 2022 года, чтобы предотвратить переполнение больниц.

Об этом говорится в результатах исследования группы гарвардских ученых, передает Science alert.

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Исследование траектории распространения вируса начались, когда количество заражений этим недугом в США достиг пика и продолжились на фоне разговоров об ослаблении карантина правительствами.

Согласно данным компьютерного моделирования, вирус может стать сезонным с высшим заражением в холодные месяцы. Но многое остается неизвестным, в частности – иммунитет, приобретенный уже вылеченными пациентами.

Пока социальную дистанцию ученые рассматривают как выход для предотвращения распространения коронавируса из-за отсутствия лекарств.

Продолжение и интенсивность карантина могут ослабиться в случае изобретения вакцины. Однако, в случае отсутствия лечения, дистанцирование граждан дало бы время медикам справиться со следующей вспышкой пандемии.

В то же время авторы исследования отмечают, что социальная дистанция «без передышки» может навредить демографии.

Ученые признали, что основным недостатком модели является фактическое незнание иммунитета ранее инфицированного человека, и как долго он будет защищать такого пациента. По самому оптимистичному сценарию, такой иммунитет будет защищать человека до года.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Apple запускает программу на основе Apple Maps, которая будет отслеживать движение людей, что таким образом должно помочь правительствам бороться с пандемией COVID-19.