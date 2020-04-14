Apple запускает программу для отслеживания движения людей

Компания уверяет, что не ведет историю того, где был пользователь.

Американская корпорация Apple запускает программу на основе Apple Maps, которая будет отслеживать движение людей, что таким образом должно помочь правительствам бороться с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Программа будет показывать изменение количества людей, которые ездят, гуляют или пользуются общественным транспортом.

Карты не связывают данные с Apple ID пользователя, также компания уверяет, что не ведет историю того, где был пользователь.

Как сообщал УНИАН, Apple и Google объявили о сотрудничестве ради создания технологии для отслеживания распространения пандемии коронавируса.