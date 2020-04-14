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Apple запускает программу для отслеживания движения людей

20:29, 14 апреля 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Американская корпорация Apple запускает программу на основе Apple Maps, которая будет отслеживать движение людей, что таким образом должно помочь правительствам бороться с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Программа будет показывать изменение количества людей, которые ездят, гуляют или пользуются общественным транспортом.

Карты не связывают данные с Apple ID пользователя, также компания уверяет, что не ведет историю того, где был пользователь.

Как сообщал УНИАН, Apple и Google объявили о сотрудничестве ради создания технологии для отслеживания распространения пандемии коронавируса.

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