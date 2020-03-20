Эксперты по киберзащите дали советы, как организовать безопасную работу сотрудников во время карантина

Домашние ноутбуки чаще подвергаются заражению вредоносными программами, чем рабочие устройства.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET дали советы работодателям, как организовать безопасную работу своих сотрудников из дома во время карантина.

«Во время работы удаленно важно быть подготовленным к возможным рискам кибербезопасности. Именно поэтому специалисты ESET подготовили рекомендации для компаний и их сотрудников по созданию безопасных условий и защиты удаленного доступа», - сообщается на сайте ESET.

Так, эксперты в сфере киберзащиты рекомендуют использовать полнодисковое шифрование, которое обеспечивает недоступность корпоративных данных в случае попадания устройства в чужие руки, а также выходить из системы, когда она не используется, как дома, так и в общественных местах. Кроме того, важно не забывать использовать надежные пароли для входа в систему устройства и в каждую программу.

Еще одной опасностью для защиты удаленного доступа, по данным специалистов ESET, является домашний Wi-Fi, который является популярной целью для злоумышленников. Именно поэтому перед подключением рабочих ноутбуков к домашней сети важно проверить роутер на наличие уязвимостей. Во избежание возможных сетевых атак специалисты ESET рекомендуют проверить надежность пароля, регулярно обновлять программное обеспечение до актуальной версии, которая может включать исправления уязвимостей, а также использовать антивирусные программы.

«Используйте антивирусные решения с модулем «Защита домашней сети», которые перед подключением к роутеру сканируют его на наличие уязвимостей, вредоносных программ и устаревшего программного обеспечения», - отмечают специалисты.

В компании добавили, что в случае, если сотрудникам необходимо получить доступ к внутренней корпоративной сети, важно, чтобы они использовали корпоративные устройства при работе с конфиденциальными данными, минимизировали использование внешних устройств, таких как USB-накопители, и всегда использовали VPN.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты компании ESET рассказали, как людям, которые на период карантина перешли на удаленный режим работы и находятся вне корпоративных сетей, защититься от хакеров.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.