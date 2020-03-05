Twitter тестирует новый сервис сообщений

В соцсети признали схожесть новинки с форматом stories.

Соцсеть Twitter объявила о том, что в Бразилии на Android и iOS начинается тестирование новой возможности для общения. Компания назвала это fleets.

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По словам представителя Twitter Кайвона Бейкпура, fleets - это способ поделиться «скоротечными» мыслями. В отличие от твитов, fleets исчезают через 24 часа и не получают ретвиты, лайки или публичные ответы. Fleets можно просмотреть, используя аватар, передает kommersant.

В соцсети признали схожесть новинки с форматом stories. «Есть также несколько преднамеренных различий, чтобы сделать опыт более сосредоточенным на том, чтобы делиться и видеть мысли людей», - заявил Бейкпур.