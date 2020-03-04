Ученые нашли в янтаре крошечную лапку ящерицы, которой более 20 миллионов лет

Исследователи считают, что ящерица попала в смолу, когда поднималась на дерево.

Ученые из Боннского университета нашли в доминиканском янтаре, размером 2 сантиметра, крошечную левую лапку ископаемой ящерицы.

Возраст находки - 15-20 миллионов лет, сообщает «Урядовий кур’єр» со ссылкой на иностранные СМИ.

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«Найти в янтаре остатки древних пресмыкающихся - очень редкое явление, чаще находятся доисторические насекомые», - говорит Йонас Бартел, докторант Института геологических наук из университета Бонна.

Ученые исследовали найденый образец с помощью микрорамановой спектроскопии, электронных микропроб и вторичной ионной масс-спектроскопии. Ящерицу классифицировали к роду Anolis.

Анализы показали, что передняя стопа сломана в двух местах, а один из переломов имеет незначительный отек.

Ученые считают, что поднимаясь на дерево, ящерица контактировала с потоком смолы и не смогла избежать липкой ловушки, она в ней увязла.

Через некоторое время ящерица привлекла внимание хищника, который сорвал ее с дерева, оставив в смоле левую переднюю конечность. Позже смола затвердела и осела в окружающей почве, что стало начальной точкой ее диагенеза, говорят ученые.

На месте трещины в кости исследователи обнаружили и трещину в самом кусочке янтаря. Ученые считают, что через нее и попали химические вещества, которые вызвали химическое разложение лапки. Если попытаться достать ее из янтаря, она разрушится.