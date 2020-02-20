Ученые нашли останки неизвестной саламандры возрастом 168 миллионов лет

Существо жило на Земле в Среднеюрский период.

Палеонтологи обнаружили в Березовском карьере в Западной Сибири амфибию, возраст которой оценивается в 168 миллионов лет.

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По мнению исследователей, существо, которое получило название Egoria, было неизвестным ранее видом саламандр. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на Daily Mail.

Длина тела амфибии была чуть больше 20 сантиметров. Существо жило на Земле в Среднеюрском периоде, между 176 и 161 миллионом лет назад. По словам исследователей, оно принадлежало к древнейшей группе саламандр, известной как стеблевые саламандры.

По словам ученого Павла Скаучаса, саламандры обитали у древних крупных водоемов, а вот близкие к современным видам - жили у небольших. Найденный вид занимал промежуточную нишу и предпочитал водоемы средних размеров, морфологичеки же он был ближе к примитивным саламандрам.