Технологию "deep fake" открыто использовали в избирательной кампании (видео)

Пользователи WhatsApp заметили неестественные движения губ политика.

Индийский политик Маной Тивари (Manoj Tiwari) использовал технологию «deep fake» собственного ролика на диалекте ханиани и на английском языке для предвыборной агитации.

Об этом пишет Vice.

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«Deep fake» разными языками для «позитивной избирательной кампании» сгенерировала на заказ компания по политическим коммуникациям Ideaz Factory.

В видео на хариани Тивари пытался отговорить живущих в Дели рабочих голосовать за партию-конкурента. «Deep fake» распространили по 5 800 в чатах WhatsApp, а сам ролик просмотрели более 15 миллионов человек. После того компания создала еще один ролик – на английском.

Пользователи WhatsApp заметили неестественные движения губ политика. В Ideaz Factory признали, что алгоритм неидеальный. Однако партия Тивари будет его совершенствовать для дальнейшего использования в избирательной кампании.

В то же время о такой инициативе резко высказались эксперты. Так, автор общественного проекта Tattle, который создает архив контента в WhatsApp, Тарунима Прабхакар (Tarunima Prabhakar) заявил, что политики «выпустили джина из бутылки, поскольку рано или поздно кто-то использует технологию как «оружие».

«Если позволять политическим партиям использовать такие виды дипфейков, то как это толковать? Слишком много субъєктива», – отметил специалист.

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Twitter больше не будет публиковать политическую рекламу.