Цифровая грамотность: Минцифры запустило социальную рекламу о платформе "Дия. Цифровое образование" (видео)

Видеоролик снимали в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого.

Министерство цифровой трансформации запустило социальную рекламу о платформе "Дия. Цифровое образование".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Читайте также"Оцифровать абсолютно все услуги": Гончарук раскрыл цель Кабмина по диджитализации

"Социальный видеоролик демонстрирует, что владение цифровыми навыками позволяет жить в стране более комфортно и счастливо. Также видеоролик информирует о национальной онлайн-платформе "Дия. Цифровое образование" – удобный и доступный сервис, где можно бесплатно получить или улучшить свои цифровые навыки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к проекту "Дия. Цифровое образование" присоединились библиотеки, которые будут помогать освоить цифровые навыки и придумали хэштег #cyfra_library в соцсетях, чтобы делиться достижениями проекта.

"Именно библиотеки стали первыми офлайн-хабами проекта "Дия. Цифровое образование". 11 января 2020 года был подписан меморандум между Министерством цифровой трансформации и Украинской библиотечной ассоциацией, благодаря которому около 6 000 компьютеризированных библиотек по всей стране присоединяются к проекту. Библиотеки демонстрируют значительный энтузиазм, предоставляют всем желающим доступ к кациональной онлайн-платформе и помогают овладеть цифровыми навыками", - отметили в министерстве.

Планируется, что ролик будет распространяться на национальном и региональном телевидении, в сети кинотеатров и в интернете.

Напомним, 6 февраля правительство презентовало приложение "Дия". Сейчас приложение уже можно загрузить из Play Market для пользователей операционной системы Android. В App Store для владельцев техники Apple приложение доступно только по ссылке.

Напомним, в тестовом режиме приложение заработало 16 декабря. Первым шагом были электронные права и технический паспорт.

Также впервые в Украине стартует национальная кампания по цифровой грамотности – во время нее планируют научить 6 млн украинцев. Обучение будет происходить на платформе "Цифровое образование". На ней предлагается новый формат обучения – образовательные сериалы. Как отмечается, в настоящее время их три: базовый цифровой грамотности для учителей и для родителей "Безопасность детей в интернете".